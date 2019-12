Vols de données cellulaires : un résident de Québec est appréhendé

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé aujourd’hui à l’arrestation de Pascal Desgagnés dans l’histoire de vols de données cellulaires à des personnalités publiques, dont Véronique Cloutier.

Le suspect, un résident de Québec âgé de 45 ans, est présentement détenu jusqu’à sa comparution demain au palais de justice de Québec. Il fera face à diverses accusations dont entre autres vols d’identité, fraudes à l’identité, méfaits à l’égard de données informatiques, utilisation non autorisée d’un ordinateur ainsi qu’utilisation frauduleuse d’un mot de passe.

L’enquête du SPAL commencé en mai 2018 a permis d’identifier plusieurs victimes vivant au Canada et aux États-Unis. Il n’y aurait aucun lien entre elles et le suspect ne les connaissait pas, selon le sergent Patrick Barrière.

Plusieurs perquisitions ont eu lieu dans ce dossier, soit à son domicile, sur certains sites web, tours d’ordinateurs ainsi que sur divers dispositifs informatiques. La plupart des faits reprochés se seraient passés entre 20 décembre 2013 et janvier 2019.

L’enquête a aussi démontré que le suspect, qui a de grandes connaissances informatiques, aurait agi seul. Les données auraient été utilisées à des fins personnelles uniquement, et rien n’indique qu’elles auraient été vendues ou repartagées, a précisé le sergent lors d’un point de presse.

