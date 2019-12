Une très grande année pour l’école secondaire le Carrefour à Varennes

Une très grande année pour l’école secondaire Le Carrefour. En effet, nous avons amorcé notre 2e année de reconstruction du programme sportif parascolaire « LES CELTIQUES ».

Les inscriptions sont déjà faites avec plus de 175 athlètes dans 15 différentes équipes participent à notre programme sportif parascolaire. (Volleyball, Futsal, Hockey sur glace, Basketball et Flag-football)

Afin d’offrir un excellent service de qualité à nos athlètes, nous avons créé un système d’échange de partenariat avec des entreprises locales pour les athlètes et de notre programme sportif. C’est une première à notre école avec l’accord de la direction et de la réglementation, les entreprises ont l’opportunité de s’afficher dans nos gymnases de notre école pour un mandat de 2 ans.

L’appui de ces partenaires a pour objectif premier de redonner à la population ainsi qu’à nos jeunes de Varennes et du même temps, une très belle visibilité avec l’achalandage jour, soir et weekend.

Ceci permettra au renouvellement du matériel, aux inscriptions à des tournois, de nouveaux uniformes ainsi qu’à réduire certains frais reliés au développement sportif.

Nous souhaitons fortement encourager nos jeunes dans ce programme dynamique. Ce projet permettra encore la poursuite d’une démarche santé et des saines habitudes de vie pour leur avenir, en plus de leur donner l’opportunité de pratiquer un sport pendant leur séjour dans notre école.

Un gros MERCI à : Centre musical Haute-Gamme, Restaurant Mikes de Varennes, Progaz DMN Inc., Image Folie, Les Immeubles Jean-Philippe Côté et la Ville de Varennes.

Pour des entreprises qui seraient intéressées par ce programme, veuillez contacter le service des sports et loisirs de l’école.