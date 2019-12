Hockey adapté : retour sur une journée mémorable à Sainte-Julie

Le dimanche 1er décembre avait lieu un grand événement de hockey adapté à Sainte-Julie. Cette journée mémorable réunissait des hockeyeurs de 6 à 17 ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle. Le succès de l’événement a d’ailleurs ravi tous les hockeyeurs présents qui affichaient de beaux sourires.

L’organisatrice de l’événement, Vicky Jolicoeur, s’est réjouie du succès de ce deuxième événement.

« L’événement était une autre belle réussite! Merci à Mélanie et Steve pour l’organisation. Les jeunes ont du plaisir à jouer et leurs sourires nous confirment à tous, dirigeants, entraîneurs et bénévoles, qu’ils ont leur place dans le hockey grâce à notre organisation. Merci Hockey Québec pour votre présence et votre implication. On espère grandement voir d’autres équipes se greffer à notre organisation et qu’à travers le Québec, des milliers de jeunes TSA puissent pratiquer ce merveilleux sport. »

Une mise au jeu protocolaire a également eu lieu avant le début du match du Groupe 3.

Pour les intéressés, il y aura un troisième événement le 15 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les matchs se tiendront à l’aréna Municipal situé au 90 Boul. Gouin.

L’histoire derrière l’événement

Les fondateurs Vélika Fecteau et Karel Brossard ont créé la première équipe dans la ville de St-Jean-sur-Richelieu en 2014. L’initiative permet aux filles et garçons ayant le spectre de l’autisme de s’initier au hockey avec l’aide de parents bénévoles.

Le programme étant une réussite totale, une deuxième équipe voit le jour dans la ville de Varennes en 2017, baptisée les Blitz de Varennes. Cette année, ce sont deux nouvelles équipes qui s’ajoutent, soit Les Grizzly de Ste-Julie mis sur pied par Mélanie Dumas et Les Forts de Chambly par Bruno Charland. Québec et Lac-St-Louis offrent également un programme similaire.

Pour plus de renseignements sur l’événement, vous pouvez contacter Julie Dionne au (514) 914-3072 ou par courriel: dionne.julie@videotron.ca

Vous pouvez également visiter le site web de l’événement en cliquant sur le lien ici.

Hockey Québec tient à remercier tous les organisateurs et bénévoles qui, de par leur implication, permettent à ces jeunes de jouer au hockey et d’évoluer dans un environnement sain et sécuritaire.