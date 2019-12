Conférence de Mario Cyr à l’école secondaire De Mortagne le 12 février

Les yeux de la mer : un témoignage sur la beauté et la fragilité des milieux sous-marins

Dans le cadre de sa série sur les changements climatiques, la Ville de Boucherville est fière de convier tous les résidants à une conférence gratuite animée par Mario Cyr, le mercredi 12 février prochain dès 19 h 30, à la salle Desjardins de l’école secondaire De Mortagne.

Reconnu comme l’un des plus grands spécialistes de la prise de vue et des explorations océaniques et surnommé le « Spielberg des profondeurs », Mario Cyr profite de son savoir-faire et de son talent pour transmettre des connaissances sous-marines, sensibilisant du même coup ses téléspectateurs à la fragilité de ce milieu. Il raconte en images et en récits ses aventures incroyables.

En plus de son titre de maître-plongeur, Mario Cyr est réputé comme l’un des grands directeurs photo des profondeurs océaniques. Il a participé à la réalisation de plus de 150 documentaires et œuvres cinématographiques produits entre autres pour National Geographic, Discovery Channel, BBC, The Walt Disney Company, NHK au Japon, France 2 et TF1, pour ne nommer que ceux-ci. Ses images lui ont valu une nomination aux Emmy Awards pour le film Ice Bear 3D et la Palme d’Or au Festival mondial d’Antibes pour le film Toothed Titans (National Geographic). Il a également contribué aux scènes les plus spectaculaires du célèbre film Océans, qui a remporté le César du meilleur documentaire.

Un spectacle passionnant vous attend!

Cette conférence est gratuite et offerte à tous. Un laissez-passer est requis. Vous pouvez vous le procurer en ligne au boucherville.ca/billetterie ou en personne au Café centre d’art.

Quand? 12 février, 19 h 30

Où? Salle Desjardins (Auditorium) École secondaire De Mortagne

Renseignements Info-billetterie : 450 449-8104