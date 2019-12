Budget 2020 à Sainte-Julie : le développement économique permet un gel du taux de taxes

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie a adopté le 10 décembre dernier le budget 2020 et le Programme triennal des immobilisations (PTI) en annonçant un gel du taux de taxes résidentiel et de légers ajustements aux tarifs, ce qui limite la hausse moyenne du compte de taxes à moins de 1 %. Les élus ont également dévoilé des investissements de 25,5 M $ pour améliorer les services et infrastructures au cours des prochains mois.

Le budget 2020 totalise 46 441 000 $ comparativement à 45 142 000 $ pour l’exercice précédent. Ce sont les nouveaux développements immobiliers construits en 2019 qui ont permis le gel du taux de taxes résidentiel. Seuls les tarifs ont été légèrement ajustés, ce qui explique que le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne affiche une hausse de 0,7 %, soit la plus faible augmentation depuis plus de 14 ans.

« Avec un gel du taux de taxes et une augmentation de 20 $ pour les tarifs, les citoyens en ont encore plus pour leur argent, surtout avec les nombreux projets prévus en 2020 pour améliorer leur qualité de vie. On récolte ainsi le fruit de notre saine gestion et de l’innovation des services municipaux qui rentabilisent au maximum chaque dollar investi », commente la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Le Programme triennal d’immobilisations (PTI) prévoit des investissements totaux de 25 520 813 $ en 2020. Toutefois, seuls 51 % de ces investissements seront financés par la Ville, le reste provenant de sources de financement externes, dont des subventions.

Parmi les projets prévus en 2020 figurent la réfection des rues Principale (entre la route 229 et Saint-Amable), Vauquelin et Charlebois, des interventions sur diverses rues, la préparation de la construction d’un centre multifonctionnel, la réfection de pistes cyclables et des travaux préventifs sur des conduites souterraines, des aménagements paysagers, la réfection des terrains de tennis au parc Jules-Choquet et la planification du réaménagement de certains parcs.

D’autres projets seront réalisés à même le budget de fonctionnement pour améliorer les services et les infrastructures, dont la bonification de l’horaire de garde interne à la caserne, des actions pour lutter contre les changements climatiques, la réalisation d’un guide architectural pour le Vieux-Village, l’entretien des zones naturelles protégées, une nouvelle glissade pour la piscine du parc Jules-Choquet, l’ajout de camps de jours, l’élaboration d’une politique horticole, le développement d’activités culturelles et d’animations au Médialab ainsi que l’intégration de techniques d’entretien exemptes d’herbicide Roundup.

Le budget et le PTI 2020 complets sont disponibles sur le site Web de la Ville.