Une première augmentation de la taxe résidentielle de 1% en cinq ans à Boucherville

La taxation du secteur commercial et industriel en hausse de 2%

Les contribuables de Boucherville verront leur compte de taxes résidentielles augmenter d’un pour-cent en 2020. Une première après un gel de taxation consécutif de quatre ans. Quant aux propriétés des immeubles du secteur commercial et industriel, elles subiront une augmentation de deux pour-cent. Le maire Jean Martel a dévoilé les faits saillants du nouveau budget lundi dernier, en séance publique à l’hôtel de ville.

Ce budget s’élève à 119,5 M $, en hausse de 3,9% par rapport à celui de 2019. Les dépenses locales se chiffrent à 66,8 M$ tandis que la quote-part de l’agglomération de Longueuil atteint 51,3 M$ et celle de la CMM totalise 1,4 M$. Autre donnée notable, l’administration municipale a réussi à réduire la dette non subventionnée de 88 à 83,7 M$, ce qui représente une baisse de 4,3 M$ (5%).

Exemples de compte de taxes

En 2020, la valeur moyenne d’une propriété résidentielle est de 428 000 $. Pour cet exemple, le compte de taxes coûtera 3016 $, soit 30 $ de plus qu’en 2019. Au secteur commercial et industriel, un immeuble évalué à 1 150 000 $ coûtera 32 333 $ en taxes, soit 629 $ de plus qu’en 2019.

Parmi les facteurs qui ont influencé le conseil municipal à majorer la taxation figurent la pression de la hausse de la quote-port de la Ville à l’agglomération, une masse salariale plus lourde, l’acquisition de divers équipements et l’accroissement des coûts des ressources de l’énergie. « Nous ne pouvons pas geler les taxes indéfiniment », a affirmé le maire Jean Martel, au terme de ces explications.

« Le budget 2020 vise ultimement à préserver et à améliorer la qualité de vie unique et exceptionnelle de la population dans le respect de sa capacité de payer. C’est donc avec satisfaction que je remercie les membres du groupe de travail sur les ressources financières, les ressources humaines et les ressources informationnelles, tout particulièrement Mme Lise Roy et M. Raouf Absi, ainsi que le directeur général de la Ville, M. Roger Maisonneuve, l’ensemble des directeurs et le directeur des finances et des approvisionnements, M. Gaston Perron et son équipe pour la qualité de leur travail et leur aide précieuse dans la préparation de ce budget », a ajouté M. Martel.