Le conseiller municipal Jonathan Tabarah devient président du conseil d’administration du RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) accueille favorablement la nomination, par l’agglomération de Longueuil, de M. Jonathan Tabarah, conseiller municipal à la Ville de Longueuil, comme président du conseil d’administration. M. Pierre Brodeur, ancien président, devient vice-président du conseil d’administration.

M. Brodeur, maire de Saint-Lambert, a été président du conseil d’administration du RTL du 1er février 2018 à aujourd’hui. Il a représenté fièrement le RTL au cours de son mandat.

« Nous le remercions pour son travail exemplaire. Nous aimerions souligner sa rigueur et son dévouement. Il a su faire rayonner l’entreprise et a indéniablement à cœur le développement du transport collectif. C’est avec plaisir que nous continuerons à travailler avec lui au sein du conseil d’administration du RTL. Nous en profitons également pour souhaiter un bon mandat à notre nouveau président », a souligné Michel Veilleux, directeur général du RTL.

« J’ai vécu 22 mois exaltants au RTL, notamment avec le lancement de la Vision 2025 de l’agglomération. J’ai également fait la découverte d’un personnel dévoué et qualifié qui apporte toujours des solutions à nos préoccupations. Mon travail a été facilité par la contribution des directeurs et des administrateurs et je tiens à les remercier. Le RTL se démarque et c’est le résultat d’un travail d’équipe », a souligné Pierre Brodeur, maintenant vice-président du RTL.