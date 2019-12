Le cégep Édouard-Montpetit inaugure l’Espace Moebius

La communauté du cégep Édouard-Montpetit était rassemblée le jeudi 21 novembre dernier pour inaugurer un nouveau lieu de création et d’innovation : l’Espace Moebius. Ce lieu propose aux professeurs, aux étudiants et aux membres du personnel des outils de création numérique avancés dans un milieu entièrement pensé pour permettre l’initiation aux nouvelles technologies.

Trois zones d’apprentissage

Trois grandes zones occupent l’Espace Moebius : un médialab, une classe d’apprentissage actif (CLAAC) et une zone discussion. Le médialab impressionne par sa variété d’imprimantes 3D et ses équipements de réalité virtuelle. Entourée de tableaux blancs et d’un projecteur interactif, la classe d’apprentissage actif accueille jusqu’à 48 personnes assises, qui ont à leur disposition du mobilier modulable et des ordinateurs portables tactiles, pensés pour faciliter le travail en équipe. Finalement, la zone discussion permet les échanges informels et l’amélioration de la communication par le biais de la caméra sur place qui permet d’enregistrer des entretiens, des baladodiffusions, etc.

Un lieu de création et d’expérimentation

« L’Espace Moebius est d’abord un lieu d’expérimentation. Nous souhaitons que les professeurs comme les étudiants s’approprient cet espace, y testent différentes technologies ainsi que des pratiques pédagogiques innovantes. Et notre équipe est présente pour les accompagner dans leur exploration. » a mentionné Michel Vincent, directeur des systèmes et technologies de l’information.

En effet, un technicien en travaux pratiques, Cédric Corriveau-Mercier, est présent en tout temps à l’Espace Moebius pour apporter un soutien technique aux utilisateurs. De plus, Julie Jacob, conseillère en technopédagogie, inspire et accompagne les professeurs dans leurs projets.

Un nom inspirant

Le nom d’Espace Moebius s’inspire d’un objet fascinant, soit le ruban de Möbius. Ce ruban tridimensionnel a la particularité de n’avoir qu’une seule surface. Ce nom a été choisi pour illustrer que l’apprentissage, les technologies, les sciences et l’innovation s’enrichissent les uns les autres sans être des concepts opposés. Comme quoi l’Espace Moebius permet de multiples possibilités innovantes, pour toute la communauté du cégep Édouard-Montpetit.