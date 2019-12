Cours de ski de fond à Saint-Amable

Cet hiver, la Ville de Saint-Amable, en collaboration avec l’organisme GUEPE, lance une offre de service de cours de ski de fond pour les jeunes et moins jeunes aventuriers de nature ! Réservez votre place dès maintenant au www.guepe.qc.ca. En solo, entre amis ou en couple, cet hiver, venez vous initier ou parfaire vos bases techniques de la pratique du ski de fond récréatif. Lors des cours, l’équipement est fourni et vous serez en compagnie d’un entraîneur certifié de Ski de fond Québec.

Comme le mentionne Stéphane Williams, maire de Saint-Amable : « Le ski de fond est un des sports phares de l’hiver. Cette année, ne subissez pas l’hiver mais vivez la au maximum ! Avec un décor aussi majestueux que le parc Le Rocher et entre les mains des experts certifiés par Ski de fond Québec, cette nouvelle offre de service à Saint-Amable saura vous faire profiter de la saison hivernale dans toute sa splendeur ! »

L’organisme GUEPE

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), organisme à but non-lucratif, offre aux jeunes et à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l’environnement ainsi qu’en plein air. En favorisant un contact privilégié de sa clientèle avec la nature, GUEPE accroît les connaissances et les attitudes favorables au respect de la biodiversité.