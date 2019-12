Une guignolée record pour le Centre d’action bénévole de Contrecœur!

L’équipe du Centre d’action bénévole (CAB) Contrecœur est en effervescence en vue du temps des Fêtes, car les bénévoles se préparent à livrer le 19 décembre prochain les paniers de Noël aux personnes qui en ont besoin. La bonne nouvelle, c’est que les responsables sont heureux de constater que la guignolée 2019 leur a permis d’inscrire des records cette année!

Habituellement, entre 120 et 130 personnes donnent un coup de main pour cette importante activité, mais le 24 novembre dernier, pas moins de 165 bénévoles ont unis leurs efforts afin de propager la magie de Noël. Les dirigeants ont également reçu une quantité record de denrées non périssables et de dons, mais puisque la collecte se poursuit sur le territoire, on ne peut pas encore chiffrer ces montants de façon précise.

« Ce qui me réjouit, c’est de constater que les jeunes étudiants du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) s’impliquent beaucoup dans la guignolée et les entreprises aussi, c’est réjouissant de voir ça », explique la directrice générale du Centre d’action bénévole Contrecœur, Nancy Leduc.

« On dirait que les gens en général ont de plus en plus le goût de donner au suivant. Pour moi, les bénévoles, c’est l’essence même de la guignolée. Je suis heureuse de dire qu’on n’a pas vraiment de problème à recruter des gens pour nous aider à cette période-ci de l’année. Il y en a qui sont là depuis près de 10 ans et, ce qui est beau à voir, c’est qu’ils initient leurs enfants à prendre part à l’activité avec eux! »

« Je crois aussi que les gens ont compris que le visage de la pauvreté a changé au fil des années. Quand j’ai commencé, il y a six ans, ceux qui avaient des besoins étaient souvent des gens qui n’avaient pas de travail ou qui avaient, par exemple, des problèmes de santé. Maintenant, ce sont parfois des personnes qui ont un travail, mais qui ne parviennent pas malgré tout à rejoindre les deux bouts. La pauvreté peut prendre plusieurs visages et je constate que les gens en général ont moins de préjugés envers eux. »

« J’aimerais en terminant souligner que, si nous avons pu connaître une guignolée record cette année, c’est grâce à nos bénévoles, à nos partenaires et aux entreprises qui nous aident à aider! Je tiens à les remercier sincèrement! », de conclure avec le sourire Nancy Leduc.

Mission

Le Centre d’action bénévole Contrecœur est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de promouvoir et développer l’action bénévole et offrir des réponses aux besoins du milieu. Il a également le mandat de mettre sur pied des services visant le maintien à domicile des personnes aînées. Finalement, il offre aux personnes à faible revenu des services d’aide alimentaire et de dépannage tout en prônant une prise en charge individuelle.

COORDONNÉES

