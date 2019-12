La Chorale Pierre-Boucher a offert un magnifique concert de Noël à Boucherville

Le dimanche le 1er décembre dernier avait lieu le concert de Noël de la Chorale Pierre-Boucher à l’église Sainte-Famille de Boucherville. L’ensemble vocal y présentait des pièces variées avec, en première partie, des airs de différentes époques dont la plupart français ou bien connus. La deuxième partie faisait place au Chœur de Caro qui a choisi de présenter trois pièces de son répertoire. Les deux chœurs se sont ensuite rassemblés pour la Messe brève de Léo Delibes, accompagnés d’un quatuor à cordes pour le plus grand bonheur des spectateurs.

La Chorale Pierre-Boucher a été créée il y a plus de 10 ans; elle est composée d’une vingtaine de choristes représentant les quatre voix (soprano, alto, ténor et basse). Sous la direction de M. Andrei Bedros et accompagnée au piano par Mme Mercedes Roy, la chorale a deux raisons d’être: partager une passion pour le chant choral et soutenir la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. En effet, pour chaque concert offert au public, 10% des ventes sont remises à la Fondation. En plus de son concert de Noël, elle présente aussi un concert printanier et offre quelques représentations dans des résidences pour personnes âgées de la région. Les Résidences Jazz de Longueuil et Caléo de Boucherville ont ainsi pu récemment offrir un beau moment musical à leurs résidents.

Devenir choriste

Pour devenir choriste ou pour avoir plus d’informations sur les activités de la chorale, veuillez contacter Mme Johanne Hotte au 514 703-4763 ou par courriel à choralepb@hotmail.com.