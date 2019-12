De jeunes sportifs varennois honorés par le conseil municipal de Varennes

Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 2 décembre dernier, le conseil municipal a rendu hommage à des athlètes qui se sont démarqués dans leur discipline sportive.

Ces talents sportifs varennois ont reçu une bourse d’encouragement à l’excellence de la Ville. Il s’agit d’une aide financière offerte aux jeunes et aux organismes appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats ou autres activités de même nature.

« Au cours des dernières années, les élus ont posé des actions pour favoriser les modes de vie actifs et pour reconnaître les efforts de la jeunesse varennoise. Bravo à chacun des lauréats! », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Les lauréats sont :

Pour le patinage artistique : Alicia Pineault et Samuel Turcotte

Pour le football: Enrique James Leclair

Pour le judo : Florence Salvas

Et pour le baseball : Marc-Antoine Lefebvre.