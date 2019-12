Charmant Noël d’antan à Boucherville !

Les nostalgiques du bon vieux temps ont pu replonger dans l’époque de nos aïeux le 8 décembre dernier alors que se tenait l’activité Noël d’antan à la Place de l’église Sainte-Famille. C’était comme cela que ça se passait !

Dans le décor du Vieux-Boucherville, une foule de familles de Boucherville se sont ainsi laissées imprégnées de la magie des Fêtes. Le temps d’un après-midi froid, elle ont partagé de simples petits plaisirs réconfortants comme faire un tour de calèche dans le village, jouer au hockey bottine et à des jeux d’adresse, caresser des lapins ou des lamas, assister et même participer à un spectacle de danses traditionnelles. Certaines personnes se sont réchauffées près des foyers dégustant tartines de beurre d’érable, soupe aux pois, chocolats et jus de pommes chauds.

À L’intérieur de la salle paroissiale, bien au chaud, les enfants ont participé à des ateliers de décoration de biscuits en pain d’épice et bricolé des lutins.