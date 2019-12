Taekwondo : les athlètes bouchervillois grimpent neuf fois sur le podium

Des athlètes du Club de taekwondo de Boucherville ont brillé à la Coupe Dando 2019. Ils ont remporté neuf médailles : cinq de bronze et quatre d’argent.

Une délégation de quinze membres, soit dix participants, trois entraîneurs et deux arbitres, représentait le club de Boucherville à cette importante compétition qui se tenait le 23 novembre au Complexe sportif Claude-Robillard à Montréal.

Les médaillés d’argent sont Océane Braud, Charlotte Chenitz, Alexandre Laperle et Évelyne Péloquin. Justine Meilleur, Youssef Ben Abdallah, Émile Meilleur, Johann Geissler et Vincent Dufresne ont remporté des médailles de bronze. Zina Ben Abdallah a également livré un beau combat.

Les athlètes avaient bien été préparés à cette compétition par leurs entraîneurs Omar Sanhueza, Simon Leblanc et Marianne Péloquin.