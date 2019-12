Les nageurs du Club Mustang récoltent 132 médailles

Les nageurs du Club Mustang ont fait une récolte de 132 médailles lors du championnat provincial par équipes, section4, qui se tenait à Saint-Hyacinthe les 8, 9 et 10 novembre dernier. Au classement général, le club de Boucherville a terminé au deuxième rang.

Les médaillés sont :

Catégorie 11-12 ans

Juliette Terrault : médaille d’or.

Léo Blais : médaille de bronze.

Olivia Rojas : deux médailles d’or.

Noah Boulay : médaille de bronze.

Philippe Olivier Papillon : trois médailles, une d’argent et deux de bronze.

Jérome Dubois : médaille de bronze.

Jenn Ly Nguyen : médaille d’or.

Joelle Dubé : quatre médailles (or, argent et deux de bronze).

Catégorie 13-14 ans

Alex Michaud : sept médailles (quatre d’or, deux d’argent et une de bronze).

Emy Dugal : deux médailles (une d’or et une d’argent).

Guillaume St-Arnauld : sept médailles (quatre d’or, une d’argent et deux de bronze).

Laurent Verdon : trois médailles d’or.

Laurie Dubé : dix médailles (six d’or, trois d’argent et une de bronze).

Ludovick Behr : neuf médailles (six d’or, deux d’argent et une de bronze).

Martine Sorel : dix médailles d’or et une de bronze.

Mathilde Bordeleau : une médaille d’or.

Mathis Behr : six médailles d’or.

Mia Riberdy : deux médailles d’or.

Sohane Gréault : une médaille de bronze au 400 libre.

Veetou Ear : deux médailles (une d’or et une de bronze).

15 ans et plus

Antoine Caron : une médaille d’argent au 200 papillon.

Carolane Desbiens : huit médailles (trois d’or, trois d’argent et deux de bronze).

Clovis Marion : quatre médailles (une d’argent et trois de bronze)

Grégoire Paré : sept médailles (deux d’argent et 5 de bronze).

Eugénie Charron : deux médailles d’or et d’argent.

Jasmin Poirier : une médaille de bronze.

Lana Desrosiers : une médaille d’argent.

Marianne St-Arnauld : deux médailles d’or au 400 et 1500 libre.

Marie Mathieu : dix médailles (trois d’or, trois d’argent et quatre de bronze).

Nicolas Périard : trois médailles (une d’argent et deux de bronze).

Perrine Bouchard : deux médailles de bronze au 100 papillon et 400 QNI.

Rémi Massé : une médaille d’argent au 800 libre

Théo Van Wolvelaer : quatre médailles (trois de bronze et une d’argent).

Yulia Toncheva : dix médailles (sept d’or, deux d’argent et une de bronze).