Claire Vercheval désignée étudiante-athlète de l’année en sport d’équipe

La joueuse de volleyball Claire Vercheval a été nommée étudiante-athlète de l’année dans la catégorie Sport d’équipe Banque Nationale lors de la soirée de remise de bourses collégiales et universitaires de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), le 28 novembre dernier.

L’athlète de Sainte-Julie a joué 75 manches pour les Martlets de l’Université McGill en 2018-2019 et a accumulé 231 attaques marquantes.

Aussi membre des équipes d’étoiles québécoise et canadienne, la joueuse également désignée en février 2019 athlète par excellence par le Réseau du sport étudiant du Québec RSEQ a conclu le Championnat provincial avec une médaille d’argent.

La puissante attaquante de six pieds et un pouce avait reçu quelques semaines plus tôt une bourse de 4000 $ grâce au succès du Défi 808 Bonneville 2019. Il s’agit d’un événement cycliste de collecte de fonds de la FAEQ.

L’étudiante de 23 ans aimerait enseigner l’éducation physique au primaire ou au secondaire.