Une jeune Bouchervilloise reçoit la Médaille académique du Gouverneur général

Diplômée du collège Notre-Dame-de-Lourdes dans le programme d’éducation internationale, Kacylia Roy Proulx a récemment reçu la Médaille académique du Gouverneur général, une distinction honorifique qu’elle a méritée pour avoir obtenu la meilleur moyenne générale dans les examens ministériels lorsqu’elle a terminé ses études de 5e secondaire. Cette jeune Bouchervilloise a maintenu une moyenne générale de 96% en 4e secondaire et 95% en 5e secondaire.

Avec un collègue de classe, Hugo Oth, Kacylia a participé l’an dernier au concours Expo-Sciences. Le duo a conçu un drone capable de détecter des victimes de noyade, à l’aide de la reconnaissance d’images, de mouvements et de reconnaissance vocale. Cet appareil autonome peut voler selon un quadrillage prédéterminé dans une zone à risque de noyade et détecter des personnes en train de se noyer. Il a la possibilité également de se rapprocher de la victime et de larguer une bouée de sauvetage qui se déploie au contact de l’eau. Autre point, le drone envoie ensuite les coordonnées GPS de la personne aux autorités locales les plus proches ou à un poste de sauveteurs.

Grâce à ce projet, les deux élèves ont cumulé les prix. Ils ont remporté la finale locale du concours, puis la finale régionale et la finale provinciale. De là, ils se sont rendus à la finale expo-sciences pan-canadienne, à Fredericton. Leur projet a ensuite été sélectionné pour faire partie de l’équipe Canada pour l’expo-sciences internationale à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en septembre dernier. Le duo a remporté la bourse «Jeune Innovateur» de l’ADRIQ et le «Prix d’ingéniosité» de l’École nationale d’aérotechnique.

Dans un autre ordre d’idée, la jeune femme âgée de 18 ans a démarré une entreprise spécialisée dans la conception d’accessoires de sport l’an passé avec 10 autres élèves passionnés par l’entrepreneuriat, à l’intérieur du programme de JA Québec. À la fin de ce programme, toutes les équipes inscrites étaient jugées sur les rendements, les profits et d’autres critères. Le groupe présidé par la Bouchervilloise a remporté le meilleur rapport aux actionnaires et elle-même a reçu le prix de la meilleure présidente de jeunes entreprises, ce qui lui a valu une participation à un congrès à Calgary avec JA Canada.

Sport

Le sport occupe une grande place dans la vie de cette étudiante. Elle se démarque notamment en triathlon. Elle pratique cette discipline depuis l’âge de 9 ans. L’année dernière, elle a participé à la Série Coupe Québec en triathlon dans la catégorie Sprint et après avoir remporté de nombreux podiums, elle a terminé au deuxième rang au classement général Coupe Québec 19 ans et moins. La saison dernière, elle a également remporté le titre d’athlète par excellence, en raison de ses performances, son esprit d’équipe et sa persévérance tout au long de la saison. Cette année, elle est maintenant entraîneure pour les jeunes athlètes du club.

En parallèle, Kacylia travaille dans trois complexes aquatiques de la région, à Varennes, Sainte-Julie et Chambly. Ses fonctions sont variées : sauveteur, monitrice de natation, monitrice de sauvetage, monitrice de premiers soins et instructrice d’aquaforme. En mai dernier, elle s’est rendue en Australie afin de suivre une formation spécialisée pour devenir sauveteur océanique pour surveiller des plages de mer. Elle a réussi ce cours avec succès. Elle détient maintenant son brevet de sauveteur océanique canadien et son « Bronze Medallion Australien », après avoir passé de nombreux tests physiques et effectué plusieurs cas types de premiers soins.

Cette année, cette étudiante entreprend sa première année au programme de Science de la santé au collège André-Grasset.