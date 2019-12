Saint-Amable vibre au rythme du country: Patrick Normand et sa femme Nathalie Lord en vedette au Radio Show

Pas facile de circuler et de se trouver une place près du pavillon multifonctionnel de Saint-Amable alors que l’émission Radio Show est enregistrée devant public tous les dimanches de 14 h à 17 h… Le 1er décembre dernier, outre les invités Dan Roy, Jacques Comeau, Alexandre et Alexandre Jr Meunier, on comptait sur la présence du toujours populaire Patrick Normand et de sa femme, Nathalie Lord. Ambiance assurée!

Ce dimanche-là, plus de 230 personnes ont assisté à l’émission diffusée en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM, animée par Benoit Bélanger et présentée par Claudette et Robert McDuff, de Saint-Amable. Les spectateurs pouvaient chanter à l’unisson avec les artistes qui défilaient sur la scène et même danser dans un coin de la salle qui était remplie à capacité.

Pour souligner ses 50 ans de carrière, Patrick Normand a présenté son 33e album intitulé « Si on y allait », qui se veut un nouveau départ pour lui, même à 73 ans, et à voir son énergie sur scène, ça semble bien parti! « 50 ans de carrière, ça veut dire que je vis longtemps, ça veut pas dire que je suis vieux! », a lancé le chanteur toujours drôle et touchant en spectacle.

« En 1969, Yvon Éthier (NDLR : son vrai nom) a revêtu les habits de Patrick Normand et, pour le remercier de ces 50 ans de carrière, je suis allé à Nashville, la capitale du country afin de réaliser un rêve et d’enregistrer un album avec le producteur Julian King qui a engagé des musiciens réputés, tous des légendes! », a-t-il expliqué à la foule.

Mon cœur est à toi!

Il a débuté par la nouvelle chanson « La Gibson de mon père », pour ensuite enchaîner avec le classique « Quand on est en amour » qui a été bien sûr entonné par les fans. Par la suite, il a interprété « Mon cœur est à toi » et il a expliqué : « Toutes les portes des maisons de disques étaient fermées! C’est le public qui la voulait cette chanson et c’est le public qui a appelé les stations de radios pour la faire jouer et c’est comme ça que j’ai réussi à avoir un premier disque d’or! »

Lorsqu’il chantait « Mon cœur est à toi », il regardait celle qui est sa femme depuis maintenant deux ans. « Nathalie Lord et moi, ça fait cinq ans qu’on partage la scène et je la présentait en disant qu’elle était belle et élégante, mais, bon, maintenant qu’on est marié… » Devant les réprobations sonores des spectateurs, il a ajouté : « Je la présente encore mieux! Laissez-moi finir mes phrases! Je dis qu’elle est belle, grande, élégante, talentueuse et qu’elle mérite sa place sur scène! Qu’elle est mon ange, mon amour, ma lune de miel éternelle! » Et à la fin de leur petit spectacle, ils ont chanté en duo « Si on y allait », la dernière chanson du nouvel album avec une complicité qui était belle à voir.

Petit rappel de la part des artisans du Radio Show : ils attendent encore plus de spectateurs pour l’émission du 22 décembre alors qu’ils auront notamment pour invités Maxime Farago et Guylaine Tanguay, alors il faudra arriver tôt!