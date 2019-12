La grande soirée 2020 de la Fondation Jeanne-Crevier de retour le 7 février

La population est invitée à la soirée-bénéfice de la Fondation Jeanne-Crevier qui se déroulera sous la présidence d’honneur du maire de Boucherville, Jean Martel, le 7 février 2020 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Le thème 2020 est « La fondation dans tous ses sens »: tout d’abord le sens de la Fondation qui est d’améliorer la qualité de vie et le mieux-être des personnes aînées, le sens du bénévolat des personnes qui s’engagent au sein de la Fondation : comprendre, aimer et s’engager et enfin, les cinq sens que sont l’odorat, le toucher, la vue, l’ouïe et le goût qui constituent, en tout ou en partie, l’essence de la vie pour les personnes aînées les plus vulnérables de Boucherville.

Comme cette soirée constitue l’activité annuelle majeure de financement, les gens qui prendront part permettront ainsi à la Fondation de poursuivre sa mission qui est de faire d’un milieu de soin un milieu de vie. La Fondation a pu investir au cours des trente dernières années plus de 2,5 millions de dollars dans des projets de rénovation et des activités stimulantes pour ses protégés du Centre d’hébergement.

Étant donné la grande popularité de cet événement, il est conseillé d’acheter les billets sans tarder. L’organisme offre aux personnes désireuses d’y assister la possibilité de s’en procurer à prix réduit d’ici le 20 décembre prochain. À noter que l’achat de billets donne droit à des reçus pour fins d’impôt.

Voilà une occasion unique de joindre l’utile à l’agréable en appuyant une Fondation qui est connue et enracinée dans son milieu. Les gens qui ne pourront assister à la Grande Soirée, mais qui souhaitent tout de même contribuer à l’œuvre de la Fondation Jeanne-Crevier peuvent faire un don en ligne via le site Web (fondationjeannecrevier.org).