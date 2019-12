Augmentation moyenne du compte de taxes de 2 % à Saint-Amable

Le budget 2020 et les projets prévus au plan triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 ont été présentés lors d’une assemblée publique extraordinaire le 4 décembre 2019 par M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable, accompagné des conseillers du comité des finances, M. Mathieu Daviault et M. Michel Martel.

Le budget 2020 totalise un montant de 17 089 000 $. Il provient principalement des taxes foncières (62 %) et de la tarification des services municipaux (24 %). Il prévoit une augmentation moyenne du compte de taxes de 2 % pour les propriétaires de maisons unifamiliales sans répartitions locales. Ainsi, pour une maison unifamiliale moyenne évaluée à 254 482 $, le compte de taxes présentera une hausse de 49,35 $ en 2020. En matière de tarification des services, seuls

les coûts liés à la gestion des matières résiduelles présentent une hausse de 15 $ par compte de taxes.

« Nous sommes très fiers de présenter un cadre financier sous le signe de la gouvernance responsable en accord avec notre vision commune du développement stratégique pour

Saint-Amable et les Amabliens », a souligné M. Williams, maire de Saint-Amable.

« Nos efforts concertés avec les différents services municipaux nous permettent de présenter un budget 2020 dont le pourcentage d’augmentation moyen est égal à l’indice des prix à la consommation du Québec au dernier trimestre », a ajouté M. Mathieu Daviault, conseiller municipal délégué au comité des Finances.

Programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022

Le programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 prévoit d’importants projets de génie, dont la phase 9A des travaux d’égout sanitaire et la réfection d’une partie de la rue Principale à Sainte-Julie, des projets relatifs à l’amélioration des bâtiments, aux parcs, aux véhicules et aux équipements dont des équipements informatiques, pour un montant total de 14 888 941 $ dont 7 657 107 $ en 2020.

« Nous restons aussi à l’affût des programmes de subvention offerts aux villes pour réaliser l’ensemble de ces projets à un meilleur coût et pour nous permettre d’en faire plus pour

Saint-Amable et les Amabliens tout en respectant les prévisions budgétaires établies. Plusieurs dossiers sont prêts à être déposés dès le lancement des appels de projets », a conclu M. Michel Martel, conseiller municipal délégué au comité des Finances.

Pour consulter le détail du budget 2020 et du plan triennal d’immobilisations, visitez le site Internet www.st-amable.qc.ca.