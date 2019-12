Le ministre délégué Lionel Carmant souligne la Journée internationale des personnes handicapées 2019

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a souligné mardi la tenue de la Journée internationale des personnes handicapées et a rappelé l’engagement du gouvernement du Québec d’accroître la participation sociale des personnes handicapées, notamment en favorisant leur pleine intégration à la vie collective.

À cette occasion, le ministre Carmant a réitéré sa volonté de poser des gestes concrets pour mieux soutenir les personnes handicapées dans leur quête d’autonomie et d’accomplissement, entre autres en améliorant les services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux. À cet égard, il a tenu à rappeler que de nombreuses mesures ont été mises en place pour aider ces personnes dans leur développement et que des investissements importants ont été annoncés afin de consolider et diversifier l’offre de services socioprofessionnels et communautaires.

« Je suis fier de rappeler que notre gouvernement, depuis son élection, a accompli plusieurs actions pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Cet été, en plus de lancer une nouvelle stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, nous avons instauré un deuxième palier au programme de Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels. Nous avons également élargi l’admissibilité du chèque emploi-service cet automne, et nous continuerons de travailler afin que les personnes handicapées puissent développer leur plein potentiel », a mentionné M. Carmant

Cette journée thématique, célébrée partout à travers le monde, s’est déroulée cette année sur le thème « Favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d’agir : un geste à la fois! » L’objectif est de faire la promotion des droits des personnes handicapées, de sensibiliser la population à leur réalité et à la nécessité de favoriser leur participation dans tous les domaines de la vie politique, sociale, économique et culturelle.