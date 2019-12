Hausse de 7% du budget du RTL en 2020

Le budget 2020 du RTL s’élève à 205 M $, en hausse de 7% par rapport à celui de 2019. Le conseil d’agglomération de Longueuil l’a approuvé en séance extraordinaire le 28 novembre dernier. La majoration des dépenses s’explique par l’augmentation des coûts d’opération du service d’autobus et de celui du transport adapté (3%), ce qui inclut l’indexation des salaires et des dépenses (2,5 %), l’enveloppe dédiée à la pérennité des ajustements de service 2019 de même que l’ajout de service pour le réseau autobus et celui du transport adapté, en plus de l’ajustement du service de la dette.

Par ailleurs, 4% de l’accroissement des dépenses découle des ententes et des délégations financées par l’ARTM et des autres postes. Ceux-ci font référence aux nouveaux dossiers d’opportunité du prolongement de la ligne jaune et du mode structurant dans l’axe du boulevard Taschereau, à l’indexation et aux ajustements des dépenses des équipements métropolitains délégués et à des modifications comptables (service de la dette subventionné).

Ajoutons que l’ARTM, l’agglomération de Longueuil et le RTL ont convenu d’un cadre budgétaire qui permet de limiter l’augmentation de la contribution municipale de l’agglomération de Longueuil à 2,5%.

Le conseil d’agglomération a également accordé le feu vert au programme des immobilisations du RTL, incluant son plan triennal (PTI). Les investissements prévus en immobilisations s’élèveront à plus de 1 040 M$ pour la période 2020-2029 et sont conditionnels à l’admissibilité des projets aux différents programmes de subvention gouvernementaux.

« Au cours des prochaines années, le RTL investira des sommes importantes pour améliorer l’expérience client et répondre aux nouveaux besoins de mobilité de l’agglomération. Ce nouveau budget assure la pérennité des ajustements de service offert aux usagers en 2019. De plus, le conseil d’administration du RTL a également autorisé des sommes visant des améliorations de service qui entreront en vigueur dès le début de l’an prochain », a tenu à préciser Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.