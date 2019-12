La Galerie Lez’arts présente l’exposition Des égos ravageurs au virus coloré réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs

Du 16 décembre au 19 janvier, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Des égos ravageurs au virus coloré réalisée par des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs.

Afin de contribuer à l’éveil des jeunes aux arts, la Galerie Lez’arts offre la chance aux enfants des écoles primaires de Boucherville de créer en compagnie d’artistes professionnels en exposition à la Galerie Vincent-D’Indy.

Dans le cadre de son exposition Horizon incertain, présentée à la Galerie Vincent-D’Indy, l’artiste Patricia Gauvin a offert deux ateliers de création aux élèves. Lors de ces rencontres, les jeunes participants ont pu explorer et extérioriser l’expression créatrice qui les habite ainsi que donner forme à la petite voix négative, leur égo ravageur, qui mine l’affirmation de soi.

Utilisant la métaphore du laboratoire de sciences, l’artiste Patricia Gauvin, a invité les élèves à illustrer, dans une boîte de pétri, leur passion sous la forme d’un virus coloré. Ils ont ensuite transformé leurs pensées polluantes via un exercice de transcription répétitive, blanc sur noir, jusqu’en effacer complètement la trace. Les œuvres de ces étudiants sauront très certainement réactiver le virus de création en vous!

Patricia Gauvin a obtenu son doctorat en études et pratique des arts à l’Université du Québec à Montréal en 2011. Outre un baccalauréat en beaux-arts et un diplôme en enseignement des arts de l’Université Concordia, elle détient un certificat en sculpture et une maîtrise en arts visuels de l’Université du Québec à Montréal. L’artiste partage son temps entre ses projets artistiques, l’enseignement des arts et son engagement dans le domaine culturel. Innovatrice, elle tente des interventions autant dans un milieu de travail, une ville, un centre d’artistes, un musée que dans un wagon de train.

Sa carrière est impressionnante. Elle a à son actif plus d’une dizaine d’expositions individuelles ou en duo, en plus d’une trentaine d’expositions en groupe. Elle a d’ailleurs remporté près d’une dizaine de prix et bourses, dont un prix du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle nous fait le plaisir de présenter son exposition Horizon incertain à la Galerie Vincent-D’Indy.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Secteur jeunesse

501, chemin du Lac, Boucherville

Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque