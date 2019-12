Ancien entraîneur de hockey : le SPAL recherche d’autres victimes du présumé pédophile

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de François Lamarre, un ex-entraineur de hockey mineur, qui est aussi un ex-policier du SPVM.

De 1972 à 1997, il aurait commis diverses infractions d’ordre sexuel, allant de la grossière indécence à l’agression sexuelle complète, à l’endroit de jeunes garçons âgés entre 9 et 16 ans.

Lamarre était surnommé Frank, lorsqu’il agissait à titre d’entraineur au Hockey mineur à Greenfield Park dans les années 1970 et 1980. À l’époque des agressions, le suspect était âgé entre 24 et 49 ans.

Les infractions auraient été commises, entre autres, dans des arénas, à son domicile de Greenfield Park et dans son véhicule. Il a été arrêté le 3 décembre par les enquêteurs du SPAL afin d’être interrogé. Il a été remis en liberté avec plusieurs conditions à respecter en attente de son procès. Il devrait comparaître le 19 décembre prochain au palais de justice de Longueuil.

Le SPAL est jusqu’à présent en contact avec quatre victimes dans ce dossier. Il est possible que Lamarre ait posé des gestes illégaux à caractère sexuel auprès de plusieurs autres victimes, à des époques différentes et dans d’autres circonstances. Les enquêteurs du SPAL demandent à toute personne détenant de l’information au sujet de François « Frank » Lamarre de composer le 450 463-7211. Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur de façon confidentielle.