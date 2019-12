Une bourse du Programme de soutien à la recherche de BAnQ remise à une Bouchervilloise

Véronika Brandl-Mouton, étudiante au Département d’histoire de l’UQAM, mène actuellement des recherches sur la création de la Cour des jeunes délinquants de Québec en 1940 jusqu’à la réorganisation complète des tribunaux spécialisés en 1950. Cette jeune Bouchervilloise vient de recevoir une bourse de 9500$ de la Fondation de BanQ.

À cette étape-ci, elle entend consulter le fonds Cour des jeunes délinquants pour la ville de Québec (TL606), le fonds Ministère de la Justice (E17) ainsi que la version numérisée du Journal de Québec.

En 2003, BAnQ a créé le Programme de soutien à la recherche dans le but de mieux faire connaître la richesse et la diversité de ses collections patrimoniales, et de favoriser des travaux sur ces collections. Depuis 2010, les bourses remises dans le cadre de ce programme, sont financées par la Fondation de BanQ. Cette année, cet organisme a remis 64 000 $ en bourses d’excellence par l’entremise de ce programme dont 22 000 $ à des étudiantes de l’UQAM, une au doctorat et une autre à la maîtrise.