Nouveaux services à la bibliothèque de Sainte-Julie

La bibliothèque de Sainte-Julie innove une fois de plus en offrant de nouveaux services aux abonnés.

Notifications par SMS

Il est maintenant possible de recevoir une notification sur un téléphone intelligent. Pour ce faire, il faut accéder au dossier de l’usager dans le catalogue de la bibliothèque au biblio.ville.sainte-julie.qc.ca, cocher les types d’envois désirés (réservation, avis de courtoisie, etc.) et sélectionner l’envoi par SMS. Le relevé de transaction demeure néanmoins l’avis officiel concernant la date de retour des documents empruntés. La bibliothèque n’est pas responsable de la réception ou non des différents avis électroniques.

Services pour les personnes ayant des problèmes de vision

La bibliothèque de Sainte-Julie s’est dotée d’une télévisionneuse qui permet d’agrandir les caractères d’un texte. De plus, cet appareil lit les textes. Les usagers sont donc désormais en mesure d’emprunter des écouteurs au comptoir de l’aide au lecteur pour écouter le livre de leur choix. Ce nouvel équipement, acquis grâce au Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Sainte-Julie, est situé près de la section des nouveautés au 2e étage de la bibliothèque. Cette dernière dispose également d’une collection de romans en gros caractères.

La bibliothèque en accès libre

La bibliothèque est accessible de façon autonome de 8 h à 12 h le lundi, mardi et jeudi et de 8 h à 10 h le vendredi. Les visiteurs peuvent notamment fréquenter les locaux et utiliser la borne libre-service pour l’emprunt ou le retour de documents. Il s’agit d’un projet-pilote qui sera offert jusqu’en juin 2020.

Plusieurs services en ligne sont aussi disponibles à partir du catalogue de la bibliothèque : les livres numériques, des cours de langue, des encyclopédies, de la musique, des périodiques, des cours informatiques ou de croissance personnelle, de généalogie et bien plus encore.

La bibliothèque est ouverte avec tous les services du lundi au jeudi de 13 h à 21 h, le vendredi de 10 h à 21 h, le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 13 h à 17 h.