Un budget 2020 responsable pour faire face aux défis des années à venir à l’agglomération de Longueuil

Les membres du conseil d’agglomération ont adopté, lors d’une séance extraordinaire, le budget 2020 de l’agglomération de Longueuil. Celui-ci s’élève à 377 M$, en hausse de 12,5 M$, soit 3,4 %, comparativement au budget de 2019.

Pour limiter l’impact de la croissance des quotes-parts, 2,4 M$ seront puisés dans les surplus de l’agglomération. La hausse des quotes-parts des villes liées s’élève à 13,7 M$, soit une hausse moyenne de 4 % par rapport à 2019, se détaillant comme suit : 3,2 % pour Boucherville, 4,5 % pour Brossard, 5 % pour Longueuil, 0,3 % pour Saint-Bruno-de-Montarville et 2,5 % pour Saint-Lambert. Longueuil assume à elle seule 58 % de cette augmentation, pour 7,9 M$.

L’augmentation de 12,5 M$ du budget 2020 s’explique notamment par :

° l’indexation de la rémunération, des prix des produits chimiques et des contrats de traitement des matières résiduelles (6,8 M$);

° la croissance de 16 % de la popularité du programme d’accessibilité pour les usagers de 65 ans et plus et l’augmentation de la contribution à l’Autorité régionale de transport métropolitain (2,6 M$);

° la création de deux nouvelles réserves financières pour le réinvestissement en infrastructure dans le traitement des eaux potables et usées pour assurer la pérennité des infrastructures. Ces réserves occupent 0,25 % de la hausse des quotes-parts.

Rappelons que le conseil d’agglomération a adopté le 14 novembre dernier un nouveau règlement sur le partage des dépenses mixtes qui vient plafonner la contribution des villes reconstituées en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC). Ainsi, en vertu du règlement, si les dépenses pour les services administratifs venaient à dépasser l’IPC, seule la Ville de Longueuil en assumerait les coûts excédentaires, limitant ainsi le fardeau fiscal des villes reconstituées.

« C’est dans un esprit de saine gestion des finances que ce budget 2020 a été élaboré. Longueuil prend ses responsabilités en priorisant des dossiers dont tous les citoyens de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert pourront jouir des avantages. Être responsable, c’est savoir prendre en considération les besoins de la population, tout en faisant des choix réfléchis pour l’avenir. Ce budget reflète à la fois nos ambitions à offrir des services de qualité tout en assumant les investissements nécessaires », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le budget 2020 de l’agglomération de Longueuil ainsi que le Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 adopté en septembre 2019 sont disponibles à longueuil.quebec/budget-agglomeration.