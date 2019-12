La sixième édition du salon explo-carrières de la commission scolaire des patriotes connaît un grand succès

C’est avec enthousiasme que la Commission scolaire des Patriotes (CSP) dresse un bilan positif de la sixième édition du Salon Explo-carrières, qui s’est tenue le 26 novembre dernier à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville. En effet, cet événement d’envergure a accueilli près de 1 200 visiteurs, principalement des parents et des élèves de 3e à 5e secondaire de l’ensemble du territoire de la CSP.

Plus de 80 exposants provenant d’établissements d’ordre collégial, universitaire, de la formation professionnelle ainsi que plusieurs organismes publics et communautaires étaient réunis sous un même toit pour rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions et faire connaitre leur offre de service. Il s’agissait d’une occasion unique pour les élèves d’explorer l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux, de recueillir de l’information et de préciser leur objectif professionnel.

« Le Salon Explo-carrières a été, encore une fois cette année, un grand succès. C’est toujours un plaisir de voir les exposants se déplacer en aussi grand nombre pour venir à la rencontre de nos élèves et de leurs parents. Merci aux exposants, aux élèves bénévoles de l’école secondaire De Mortagne et particulièrement au comité organisateur composé de Corinne Desgagné, Isabelle Dalpé et Isabelle Marchand, conseillères d’orientation. Merci également à tous les conseillers d’orientation présents à la soirée pour le soutien offert aux élèves et à leurs parents » a déclaré Annick Marcil, conseillère pédagogique et responsable de l’organisation de l’événement.