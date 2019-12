4,2 M$ pour un centre de formation pour les policiers à Boucherville

L’ancien poste de police de Boucherville situé au 600 chemin du Lac sera prochainement converti en centre de formation pour le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

Des salles de classe, des salles d’entraînement, une aire de repas, des espaces administratifs et des locaux de service seront aménagés. La salle de tir et le centre de détention de débordement existants seront mis à niveau.

Les travaux évalués à 4 267 507 $ devraient commencer en mars 2020 et s’étaler sur une période de 10 à 14 mois. Lorsqu’ils seront terminés, les policiers n’auront plus besoin de se rendre à l’Institut de police de Nicolet pour se perfectionner.

Le conseil d’agglomération de Longueuil a octroyé le contrat à l’entreprise Montarville Gestion et Construction inc.