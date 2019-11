Trois honneurs pour des cyclistes de Boucherville

Boucherville a rayonné lors du Mérite cycliste québécois organisé par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) le 17 novembre dernier.

La cycliste bouchervilloise, membre du Club cycliste Espoirs de Laval Primeau Vélo, Coralie Lévesque, a été nommée Athlète espoir féminin en cyclisme sur route et sur piste. La coureuse a été dominante cette saison. Dès le mois d’avril, l’athlète âgée de 15 ans a laissé son empreinte en remportant six médailles, dont deux titres nationaux lors des Championnats canadiens sur piste qui se tenaient à Milton. Surclassée chez les juniors lors des Championnats québécois de critérium, la Bouchervilloise a coiffé toutes ses adversaires pour mettre la main sur le maillot de championne québécoise de la discipline. Elle a également remporté la Coupe du Québec.

Le coureur Raphaël Parisella a pour sa part remporté la bourse de 1500 $ du meilleur athlète en cyclisme sur route dans la catégorie junior. Il a été le cycliste canadien le plus performant lors des Championnats du monde sur route avec une 52e place chez les juniors masculins.

En cyclisme sur route, Olivier Lorquet a été nommé bénévole de l’année pour son implication dans le développement d’événements d’envergure provinciale en 2019, tels que la finale de la série Coupe du Québec sur route ou encore le Critérium de Boucherville. Président du conseil d’administration du Club cycliste Boucherville-Vélo 2000, il est actif sur le terrain pour trouver des partenaires financiers afin d’aider les athlètes de la relève. Passionné de photos, celui-ci rend de fiers services pour immortaliser les meilleurs moments de la saison.

La remise des prix marquait la fin de la saison cycliste 2019. Fidèle à son habitude, le Québec a été le théâtre d’un nombre impressionnant d’événements encore une fois cette année, avec quelque 370 épreuves au calendrier cycliste québécois.