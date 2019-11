Plus de 200 personnes se réunissent en Montérégie pour venir en aide aux femmes victimes de violences

Les représentants des établissements de santé et de services sociaux et de différents partenaires qui œuvrent auprès des femmes victimes de violences, en Montérégie, se sont réunis lundi dans le cadre de la Journée montérégienne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes.

L’événement a attiré plus de 200 participants venus assister aux différentes discussions et conférences portant sur les violences et les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes.

L’activité s’est terminée par la conférence d’Ingrid Falaise, intitulée « Je me suis choisie ». Elle est venue témoigner de la violence conjugale dont elle a été victime : « En moyenne, une femme tentera de laisser un conjoint violent cinq fois avant de réussir à le quitter pour de bon. Il est important pour l’entourage, la famille et les centres qui travaillent auprès des femmes, d’être là pour elles et de les accueillir sans jugement, a-t-elle conclu avant d’être ovationnée par la foule. »