Les coins pittoresques de la région sous le regard de Jean-Pierre Dubé

La nouvelle exposition présentée depuis mercredi à la Galerie Vincent-d’Indy propose des tableaux d’art figuratif, ce qui n’a pas été vu depuis un certain temps à cet espace. Un artiste longueuillois, Jean-Pierre Dubé, a rassemblé une trentaine de toiles sous le thème Ici ou ailleurs. Il reproduit des portraits, des paysages, des scènes de rue, des commerces, présentant des atmosphères du quotidien. Il exprime ainsi un témoignage visuel de la région et de son environnement. Le visiteur reconnaîtra par exemple des maisons anciennes du Vieux-Boucherville ou des coins typiques du Vieux-Longueuil.

Les oeuvres, peintes à l’acrylique, sont constituées de dessins accrocheurs, de couleurs vivantes, de jeux d’ombre et de lumière bien étudiés, le tout en une structure harmonieuse et équilibrée. « Je cherche à exprimer la vie comme dans le travail de Toulouse Lautrec, Paul Gauguin ou Edward Hopper l’ont fait dans le passé », relate M. Dubé. D’ailleurs, comme ses sources d’inspiration, il a un faible pour les personnages puisqu’il en intègre souvent dans ses tableaux.

Dessinant depuis sa tendre enfance, M. Dubé voulait au départ se lancer dans la bande dessinée. Il a par la suite entrepris des études au Ontario College of Art and Design à Toronto. Sa formation l’a conduit à travailler dans le domaine de la télévision, notamment au réseau CTV. À la retraite depuis cinq ans, il se consacre désormais entièrement à la peinture. Il en est d’ailleurs à sa cinquième exposition.

Vernissage le dimanche 1er décembre, à 13 h.