Le cégep Édouard-Montpetit récipiendaire d’un Prix Distinction

Groupe Entreprises en santé a attribué la troisième place dans la catégorie Habitudes de vie et gestion du stress au cégep Édouard-Montpetit lors de la remise de la 11e édition des Prix Distinction. Ce prix s’ajoute à d’autres marques de reconnaissance que cette institution collégiale a reçu au cours des dernières années. Les Prix Distinction récompensent les employeurs les plus innovants en matière de santé et mieux-être en milieu de travail.

La santé demeure une préoccupation importante au Cégep. Les employés ont de multiples occasions d’améliorer leurs habitudes de vie. Par exemple, ils peuvent participer à La Bougerie, organisée par le Département d’éducation physique, ou encore à la Journée plein air en plus de bénéficier des installations du centre sportif.

L’an dernier, le Cégep a mis sur pied le Plan annuel de perfectionnement institutionnel qui offre un large éventail de formations à tout le personnel sous trois thèmes : Milieu de vie sain, Milieu de vie sécuritaire et Développement professionnel du personnel. Un autre projet intitulé « bureaux actifs » s’inscrit dans l’amélioration des saines habitudes de vie en offrant des accessoires ou du mobilier pour limiter la sédentarité des employés et des étudiants. De plus, toute la communauté bénéficie des actions du comité Cégep vert qui a à cœur l’amélioration du milieu de vie, en cohésion avec la Politique de développement durable. « Assurer la mise en place de pratiques organisationnelles favorables à la santé globale de nos employés à travers diverses mesures d’intervention constitue une priorité au Cégep », mentionne René Dolce, directeur des ressources humaines de l’établissement. Tous ces gestes font partie intégrante de la culture organisationnelle de la maison d’enseignement.

Certifications

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a remis à l’établissement la certification Entreprise en santé – Élite depuis 2006, Cégep vert! pour une 5e année consécutive. Le Cégep a aussi reçu l’accréditation VÉLOSYMPATHIQUE niveau Argent de Vélo Québec. Cette troisième place aux Prix Distinction montre une fois de plus que ce cégep est en adéquation avec les besoins de son personnel et de ses étudiants.