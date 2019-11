La collecte des matières recyclables maintenue malgré la fermeture du centre de tri de l’agglomération de Longueuil

Les résidents de Boucherville peuvent continuer à déposer les matières recyclables dans le bac bleu en dépit de la fermeture récente du Centre de tri de l’agglomération de Longueuil, situé à Saint-Hubert. La collecte de recyclage se poursuit comme à l’habitude. La Ville a confirmé cette information après l’annonce imprévue de la cessation des activités à ce site. Le contenu des bacs bleus sera acheminé aux autres installations de la Compagnie de recyclage de papiers MD, responsable de la gestion de ces rebuts, à Châteauguay et à Montréal.

Rappelons que mardi dernier, l’entreprise Matrec, propriétaire des lieux où est implanté ce centre de recyclage situé à Saint-Hubert, a choisi de fermer les portes de cet établissement en raison de l’impossibilité pour Recyclage MD de mettre en place une couverture d’assurance satisfaisante. Une quarantaine de travailleurs ont donc perdu leur emploi cette journée-là.

Matrec avait avisé le gestionnaire de l’usine que les compagnies d’assurances avaient grandement haussé les prix de leurs primes en raison des risques d’incendie supplémentaires découlant de l’accumulation de ballots de papiers dans la cour du centre de tri. Recyclage MD ne pouvait pas assumer la facture. L’entreprise subit le contrecoup de la décision de la Chine l’an dernier de ne plus accepter le papier recyclable considéré «contaminé». Elle entend par ailleurs respecter son contrat actuel avec l’agglomération de Longueuil qui se terminera en avril 2021.

«Aujourd’hui, notre priorité est de veiller à la stabilité à la fois des travailleurs et de l’écosystème de la gestion des matières. La crise que vit présentement notre secteur d’activité, durement affecté par la fermeture du marché chinois, est amplifiée par le resserrement des critères des compagnies d’assurances, ce qui rend difficile, voire dans certains cas impossible, la couverture dee certaines installations. Cela rappelle toute l’importance de travailler en collaboration avec nos gouvernements à des solutions qui assureront la pérennité de notre industrie, rouage essentiel à la lutte contre les changements climatiques », a déclaré par voie de communiqué le président de Recyclage MD, Gilbert Durocher.

Lors de sa séance mensuelle en octobre, le conseil d’agglomération a imposé une réserve sur un terrain situé à l’arrière du site qui vient d’être fermé afin d’y implanter un centre de tri pour le traitement des matières recyclables. Ce futur centre desservira les villes de l’agglomération de Longueuil et celles de cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la couronne sud, soit les MRC de Marguerite-D’Youville, de La Vallée-du-Richelieu, de Roussillon, de Rouville et de Beauharnois-Salaberry.