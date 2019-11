Les petits chiens ne seront plus embêtés !

Les petits chiens peuvent maintenant courir sans laisse et s’amuser en toute tranquillité au parc canin de Boucherville. Une section clôturée a été aménagée uniquement pour eux afin de les séparer des gros toutous qui peuvent parfois les embêter.

L’espace comprend un banc, une table à pique-nique et un abribus pour protéger les maîtres de la pluie ou du vent. Il ne manque maintenant plus qu’un point d’eau au parc canin.