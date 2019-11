Le maire Jean Martel reçoit une ceinture noire honorifique lors du 25e du Club Taekwondo Boucherville

Le Club Taekwondo Boucherville a célébré ses 25 ans d’existence avec la présence du maire de Jean Martel et d’autres dignitaires. Pour cette occasion spéciale, les membres du Club et son équipe d’entraineurs avaient préparé une célébration haute en couleur.

Les jeunes et adultes, qui ont enchainé plusieurs numéros dynamiques variés, ont fait vivre des émotions fortes aux nombreux spectateurs présents, composés de parents, amis et anciens membres. Les chorégraphies exécutées sous les projecteurs au son d’une musique rythmée ont ravi l’audience.

Lors de la séquence des épreuves de cassage de planche, le maire Jean Martel et le conseiller municipal Raouf Absi ont eux aussi été invités à faire cet exercice. Ils ont reçu une ceinture noire et un dobuk (uniforme de taekwondo) en guise de remerciement. Le maire et ses conseillers ont été de grands supporteurs du développement de cet organisme au cours des dernières années.

Ce fut également l’occasion de faire le dévoilement du « Mur de la renommée » pour souligner toutes les personnes ayant réussi leur passage de ceinture noire avec le Club. Aujourd’hui, le Club Taekwondo Boucherville compte parmi ses membres actifs le nombre impressionnant de quatorze ceintures noires. Cet accomplissement a été rendu possible grâce au travail remarquable de l’équipe d’entraineurs chevronnés dirigée par Karl Dery.

La soirée s’est conclue avec la remise d’une ceinture noire 7e Dan au fondateur du club Daniel Savoie. Même le directeur du Club Karl Dery, arbitre international, a eu la surprise de voir son excellent travail et son implication importante dans le milieu du taekwondo récompensés en recevant à son tour une ceinture noire, 6e Dan.

Inspiré par son mantra voulant que le taekwondo soit « Une force qui repose sur de nobles valeurs : courtoisie, intégrité, persévérance, courage et contrôle de soi », le Club Taekwondo Boucherville propose aux familles l’occasion de s’entrainer dans un lieu commun et au même moment leur permettant ainsi de vivre une expérience sportive de qualité, équilibrée et… ensemble.

Le Club Taekwondo Boucherville est un organisme accrédité par la Ville de Boucherville. Les cours se déroulent les lundis, mercredis et vendredis à l’école Antoine-Girouard à Boucherville.