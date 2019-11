Le Bouchervillois Luis Zuniga inscrit au top 10 des citoyens hispanophones les plus influents de 2019

La Banque TD a récemment dévoilé la liste des 10 citoyens hispanophones les plus influents au pays cette année, lors d’une soirée tenue à Toronto. De ce nombre figure un Bouchervillois, Luis Zuniga. Celui-ci a présidé l’Association hispanique et latino-américaine du Québec et l’organisme Héritage hispanique du Québec entre 2017 et 2019. Il s’est également fait connaître pour son combat mené contre l’accentisme dans l’embauche de candidats au secteur public.

M. Zuniga fait partie des instigateurs du projet de loi 1094 adopté à l’Assemblée nationale le 15 juin 2018. Cette loi proclame le mois d’octobre Mois du patrimoine hispanique. Le projet avait été déposé par l’ancienne députée de la circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Carole Poirier, et appuyé par l’actuelle ministre Nathalie Roy de même que par le député libéral Saul Polo. La célébration du Mois du patrimoine hispanique contribue à reconnaître l’apport de la communauté hispanophone-québécoise à la société québécoise.

M. Zuniga est très heureux d’avoir collaboré à cette proclamation. Il a d’ailleurs eu l’occasion de remercier tous les partis politiques à l’Assemblée nationale pour le vote unanime en faveur de la loi 1094.