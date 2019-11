Fermeture du centre de tri de Saint-Hubert MRC de Marguerite-D’Youville : maintien des collectes de recyclage

Face à la nouvelle de la fermeture du centre de tri de Saint-Hubert, la MRC de Marguerite-D’Youville souligne le fait qu’elle travaille présentement de concert avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, RECYC-QUÉBEC et le transporteur Enviro Connexion afin d’assurer la pérennité du service de la collecte du recyclage sur son territoire. Il est à noter que cette situation découle d’enjeux liés à une entente entre deux entreprises privées relativement à l’opération du centre de tri de Saint-Hubert.

Maintien des services

La MRC et ses municipalités tiennent à rassurer la population à l’effet que cette situation hors de leur contrôle ne mettra pas en péril les services de collectes et que ceux-ci seront maintenus.

Les citoyens et citoyennes peuvent donc continuer à utiliser leur bac bleu et poursuivre leurs efforts en ce qui a trait à la gestion de leurs matières recyclables car en bout de ligne, celles-ci seront collectées, triées, puis valorisées comme à l’habitude. Aucune interruption de service n’est prévue dans les collectes et aucune matière ne prendra la route du site d’enfouissement.

À l’issue de l’annonce de la fermeture du centre de tri, Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, précise que : « tout est mis en œuvre à la MRC pour s’assurer que son fournisseur de services maintiendra un service de qualité quant au traitement des matières recyclables. Il est important de rappeler à tous que la situation est prise au sérieux par l’ensemble

des élu(e)s des municipalités et de la direction de la MRC qui suivent de près le dossier. »

Au besoin, la MRC de Marguerite-D’Youville communiquera l’évolution de la situation auprès de sa population.

À propos de la MRC de Marguerite-D’Youville

La MRC de Marguerite-D’Youville a un mandat de concertation entre ses six municipalités. Elle

voit aussi à la gestion des services à l’échelle régionale et aux activités issues de la concertation.

Elle possède notamment la compétence de la gestion des matières résiduelles. La MRC a

également reçu des responsabilités supplémentaires à la suite d’ententes entre les municipalités.