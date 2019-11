Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu : 250 bénévoles à votre service!

Comme chaque année, ça va trop vite parce qu’il ne reste plus qu’un mois avant Noël! Il faut donc commencer (ou continuer!) de s’occuper des préparatifs en vue des célébrations, mais une fois la fête finie, on laisse les bénévoles d’Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu se charger de notre raccompagnement en toute sécurité. Parce que le plus beau cadeau des Fêtes, c’est d’abord et avant tout votre retour à la maison!

La 27e édition de la campagne d’Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu se mettra en branle durant 16 soirs, c’est-à-dire du vendredi 29 novembre au mardi 31 décembre. Les dates à retenir cette année sont les 29 et 30 novembre, les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 31 décembre prochain. Rappelons que le territoire couvert par le service de raccompagnement comprend notamment les villes de Saint-Amable et Sainte-Julie.

Cette année, plus de 250 bénévoles seront à votre service et le thème à l’échelle nationale est : « L’appel qui fait du chemin ». Cette 27e édition est encore une fois sous la responsabilité de Daniel Doucet et son maître d’œuvre sera le Club Optimiste de McMasterville, alors que les retombées financières permettront à l’organisme d’offrir des activités pour les jeunes de la région.

Pour les gens qui désirent faire partie des bénévoles, il suffit d’aller sur le site www.operationnezrouge.com sous l’onglet « Bénévoles » et de choisir la région, soit « Vallée-du-Richelieu ». Soulignons en terminant que la centrale sera localisée à la Caserne 28, située au 150, rue Prince-Arthur à Otterburn Park et le numéro à retenir est encore une fois 450 467-4011.

L’application mobile en constante évolution

Pour la campagne 2019, il y a quelques nouveautés sur l’application mobile qui offriront tant aux bénévoles qu’aux clients une expérience complète.

Opération Nez rouge poursuit le grand pas technologique enclenché lors de la dernière campagne. L’interface a été remaniée pour permettre de repérer les informations utiles plus rapidement. Elle offrira de plus amples renseignements au sujet des heures d’ouverture des centrales locales et, en période de fermeture, elle indiquera à l’utilisateur le moment où la centrale de sa région sera de nouveau en opération. L’interface utilisée pour nos opérations sur le terrain a également été améliorée. Grâce à l’application mobile, les centrales locales pourront géolocaliser les équipes de bénévoles sur la route, ce qui facilitera leur répartition en fonction des demandes de raccompagnement. Une nouveauté qui saura améliorer l’efficacité des centrales de l’Opération Nez rouge.

Pour la campagne 2019, l’ensemble des centrales qui le désirent pourront utiliser la fonctionnalité permettant de recevoir les demandes de raccompagnement sous la forme de notifications envoyées par l’application mobile. Et cette année, Opération Nez rouge veut aller encore plus loin! Les équipes de raccompagnement pourront maintenant effectuer leur travail en se servant uniquement de l’application mobile. Il ne sera plus nécessaire de communiquer avec la centrale par radio ou par téléphone. Les bénévoles pourront mentionner qu’ils désirent prendre une pause, évoquer qu’une demande est introuvable ou même transmettre le kilométrage au départ et à la fin d’une soirée de raccompagnement par l’application mobile.

N’attendez plus! Entre amis, entre collègues de travail ou simplement parce que vous souhaitez donner de votre temps, l’Opération Nez rouge vous attend dès le 29 novembre 2019.

(Mention de source : Opération Nez rouge)