L’Opération Nez rouge recrute! Pour un soir ou plus, si affinités

Les célébrations du temps des Fêtes sont à nos portes et l’Opération Nez rouge invite la population québécoise à s’inscrire comme bénévole afin de prendre part à sa campagne de raccompagnement qui se tiendra du 29 novembre au 31 décembre, dans une soixantaine de régions du Québec. Pour un soir, ou plus si affinités, ils pourront offrir du temps en centrale comme sur la route.

Pour sa 36e campagne, en plus d’être appuyée par ses deux partenaires de toujours, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’Opération Nez rouge est heureuse de pouvoir compter sur l’humoriste Alexandre Barrette à titre de porte-parole. Ce dernier a d’ailleurs mis au défi plusieurs personnalités publiques québécoises en les invitant à offrir de leur temps durant la campagne 2019. La capsule humoristique est disponible sur la page Facebook de l’organisation.

Jamais trop tôt pour s’inscrire comme bénévole!

Les intéressés peuvent déjà s’inscrire comme bénévole en se rendant au www.operationnezrouge.com pour y remplir leur formulaire d’inscription. Une fois signé, celui-ci peut être transmis par le biais de l’application mobile de l’Opération Nez rouge. Pour ceux qui préfèrent la méthode traditionnelle, il est toujours possible de télécharger et d’imprimer le formulaire d’inscription à partir du site Web de l’Opération Nez rouge, puis de le signer et de l’envoyer par courriel ou par la poste.

Les bénévoles courent la chance de s’évader en famille grâce à Réseau ZEC!

Réseau Zec est fier de contribuer au recrutement des bénévoles de l’Opération Nez rouge en les encourageant à s’inscrire avant le début de la campagne. En plus d’être parmi les premiers à sillonner les routes, les bénévoles qui s’inscrivent avant le 29 novembre 2019 courent la chance de remporter un des sept forfaits NATURE offerts par Réseau Zec. D’une valeur minimale de 500 $, chaque forfait comprend l’hébergement de 2 à 4 nuits pour 2 adultes et 2 enfants dans les Zecs participantes. Un concours qui transportera les bénévoles de l’Opération Nez rouge aux quatre coins de la province pour se détendre et passer du temps de qualité avec leurs proches. Les détails et les règlements du concours sont disponibles au www.operationnezrouge.com.