L’arrivée du père Noël célébrée en grand à Contrecœur

La sixième édition de l’événement « Le Père Noël Rock » se tiendra le 1er décembre prochain au Centre multifonctionnel de Contrecœur (475, rue Chabot). De 13 h 30 à 16 h, les familles auront la chance de participer à plusieurs activités, entre autres un spectacle de musique, et de rencontrer le père Noël!

L’événement, dont la première édition a vu le jour en novembre 2014, est une initiative d’un citoyen de Contrecœur Jimmy-Raymond Lacroix qui est aussi connu sous le nom de Tonton Ninou. Cette année, cet événement familial est organisé par la Maison de la famille Joli-Cœur, le Service loisir et culture de la Ville de Contrecœur et par M. Lacroix.

La chorale de l’école de musique La Chasse-Galerie assurera la première partie du spectacle de musique. Le Tonton Ninou Rock Band, composé de Jimmy-Raymond Lacroix, Clément Goulet, Ben Duguay et Pascal Lepage, présentera par la suite principalement les chansons de son album « Le Père Noël Rock » en offrant aux familles un spectacle multimédia et hautement festif.

Les enfants pourront également se faire photographier avec le père Noël. De plus, il y aura un atelier de bricolage et du maquillage de fantaisie ainsi que le tirage de plusieurs prix de présence.

L’entrée est gratuite. Des dons en argent ou des denrées non périssables sont toutefois bienvenus. Ils seront remis au Centre d’action bénévole de Contrecœur. Pour plus de renseignements, il suffit de visiter le site Internet du « Père Noël Rock » au www.leperenoelrock.com ou téléphoner au 450 587-5901, poste 204.