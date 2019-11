Danone Canada sélectionnée parmi les 100 meilleurs employeurs au pays

Le fabricant de yogourt Danone Canada, dont l’usine est établie dans le parc industriel de Boucherville, figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au pays. L’entreprise fait partie de la liste de l’édition 2020 de la compétition Canada’s Top Employers, organisée par Mediacorp Canada Inc. Elle vient de recevoir cette reconnaissance pour la première fois.

« En tant qu’entreprise animée par la mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Danone s’engage à offrir un environnement de travail dynamique qui permet à ses équipes dévouées et talentueuses de s’épanouir, a déclaré le président de Danone Canada, Dan Magliocco. Nous considérons que chaque jour représente une occasion de faire quelque chose de concret et de positif au profit de la santé des gens et de la planète, de nos communautés et de notre entreprise. Nos employés partagent cet engagement et nous sommes extrêmement fiers de leur contribution. »

Pour cette compétition, Mediacorp Canada Inc a invité 10 000 compagnies à participer. L’évaluation des entreprises retenues était basée sur huit critères : le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et les congés, les communications avec les employés , la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement, l’engagement dans la collectivité et le lieu de travail physique.

Parmi les points saillants qui font de Danone Canada l’un des meilleurs endroits où travailler se trouve l’importance accordée à l’engagement bénévole dans la communauté. La compagnie encourage ses employés à faire du bénévolat afin de donner de leur temps et leur expertise à des causes liées à sa mission. Elle soutient entre autres le Club des petits déjeuners, à qui elle a donné plus de 20 millions de pots de yogourt depuis 1996 afin que le plus grand nombre d’enfants possible commence la journée avec un déjeuner sain.