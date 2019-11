21 victoires pour le Collège Français

Le Collège Français de Longueuil multiplie les victoires et les honneurs. Les joueurs de l’entraîneur Éric Bouchard ont remporté en fin de semaine dernière leur 21e victoire de la saison.

Le Collège Français se retrouve en tête du classement général. Et, en date du 25 novembre, il arrive au 2e rang du top 20 des équipes de la Ligue de Hockey junior canadienne qui compte 131 équipes.

Son joueur, Tristan Lamothe, est le meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior AAA du Québec avec 26 buts et 34 mentions d’aide. Il a d’ailleurs été nommé joueur par excellence du mois d’octobre de la LHJAAAQ.