C’est le 29 novembre que se mettra en branle la 36e campagne d’Opération Nez rouge Contrecoeur

C’est le vendredi 29 novembre que se mettra en branle la 36e campagne d’Opération Nez rouge. Les bénévoles seront à l’œuvre afin de raccompagner les conducteurs à la maison de façon sécuritaire.

N’oubliez pas que pour répondre aux nombreux appels, nous avons besoin de plusieurs bénévoles. Donc, vous voulez vivre une belle expérience durant la période des fêtes, joignez-vous à notre équipe en vous inscrivant sur le site www.operationnezrouge.com dans la section « Québec » et la région « Contrecoeur ».

Nous serons en opération les 29 et 30 novembre; 6 et 7; 13 et 14; 19, 20, 21; 23; 27, 28, 29 et 30 décembre 2019 sur le territoire de Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Varennes et Verchères.

Pour un raccompagnement ou pour devenir bénévole

Composez le 450 587-2611

Opération Nez rouge « L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN »