Deux judokas de Boucherville montent sur le podium

En action devant leurs partisans au Complexe sportif Claude-Robillard, deux judokas de Boucherville ont brillé à l’occasion du 43e Omnium du Québec qui se tenait les 3 et 4 novembre derniers.

Chez les séniors, Gabriel Juteau et Jérémie Blain sont montés sur le podium. Gabriel a décroché la médaille d’or dans la catégorie moins de 73 kg, et Jérémie a mis la main sur le bronze chez les moins de 81 kg.

Pour une quatrième année de suite, un record de participation a été enregistré avec la présence de 1096 judokas