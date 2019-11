Coupe Rostelecom : Lajoie et Lagha septièmes à Moscou

Les patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zacharie Lagha ont conclu sur une bonne note la Coupe Rosetelecom (Grand Prix ISU) tenue à Moscou. Avec une récolte de 169,90 points, le couple chouchou de Boucherville a pris la septième place au classement général.

Au début de la compétition, le duo avait terminé au huitième rang en danse rythmique. « Notre premier programme ne s’est pas passé comme prévu. Nous avons eu quelques accrochages et nous n’avons pas atteint notre objectif. Par contre, nous avons été capables de nous rattraper dans la danse libre. Ça s’est très bien déroulé et nous sommes vraiment contents d’avoir terminé en force! », a mentionné Marjorie Lajoie à l’agence Sportcom.