Varennes obtient la note parfaite de 5 Fleurons du Québec

Le conseil municipal est fier d’annoncer que la Ville de Varennes reçoit cette année un 5e Fleuron du Québec pour la qualité de son environnement et son embellissement horticole. Il s’agit d’une reconnaissance prestigieuse décernée par la Corporation des Fleurons du Québec qui a pour mandat de reconnaître les municipalités qui améliorent la qualité de leurs lieux qui sont à la vue du public et des visiteurs, tels que les bâtiments municipaux, les parcs, les rues et les entrées de la ville.

« Félicitations à tous les citoyens, aux commerces, aux industries, aux institutions ainsi qu’aux employés municipaux pour avoir déployé ces efforts qui nous ont menés vers une note parfaite. Nous avons réussi collectivement à relever un grand défi! », affirme le maire Martin Damphousse.

Au mois de juillet dernier, la Ville a été évaluée par un classificateur certifié de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO). Le rapport d’évaluation souligne l’effort exceptionnel des Varennois pour l’amélioration de leur cadre de vie, notamment par leur participation active au fleurissement de leur environnement.

Ce prix a été décerné lors du 14e dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées en 2019 lors d’une soirée tenue à Drummondville le 21 novembre dernier. Plus de 200 élus et représentants municipaux étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle des mains du président des Fleurons, Gaston Arcand. La Corporation des Fleurons a souligné les nombreux efforts consentis par la Ville de Varennes pour embellir durablement le milieu et la qualité de vie de ses citoyens.

Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle suggérant des pistes d’amélioration. Les classificateurs visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public.

Les résultats des municipalités en images et des informations supplémentaires sont disponibles sur le site Internet : www.fleuronsduquebec.com