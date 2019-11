Sainte-Julie conserve ses 5 fleurons et réalise une première avec une note parfaite dans le volet commercial et industriel

La Corporation des Fleurons du Québec a procédé le jeudi 21 novembre, à Drummondville, au dévoilement de la classification horticole 2019-2021, réattribuant alors à Sainte-Julie la cote 5 fleurons, la plus haute certification du programme, en plus d’inscrire une première québécoise en lui décernant une note parfaite dans le domaine commercial et industriel.

« Nous sommes particulièrement fiers de nos 5 fleurons qui sont le fruit d’un effort collectif du conseil municipal, des employés municipaux, des citoyens et des autres acteurs du milieu. Nous accordons une grande importance à l’embellissement horticole, car ce n’est pas qu’une question d’apparence ou de beauté, c’est aussi et surtout une condition essentielle à la qualité de vie, au développement durable et au sentiment d’appartenance de la communauté », commente la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle. « Dans le rapport d’évaluation de Sainte-Julie, le classificateur a attribué une note parfaite au secteur commercial et industriel, une première dans l’histoire des fleurons, reconnaissant ainsi l’impact de nos campagnes de sensibilisation et les efforts déployés pour encourager l’embellissement des façades des commerces et industries. Je salue donc le travail accompli par le Comité d’embellissement horticole », ajoute la présidente de ce comité, la conseillère municipale Mme Amélie Poirier.

Le classificateur a notamment souligné la présence d’une véritable signature horticole, la beauté des entrées de ville incluant les mosaïques, l’excellence de l’aménagement des voies publiques et la richesse du patrimoine arboricole. « Nous remercions les employés municipaux, les citoyens et les entreprises pour l’atteinte de ces résultats et nous encourageons la population et les institutions à poursuivre l’embellissement de leur propriété afin de contribuer à l’amélioration continue du milieu de vie », indique le conseiller municipal M. Mario Lemay, également membre du Comité d’embellissement horticole.

Outre les élus, le Comité d’embellissement horticole accueille les citoyennes Mme Claudine LeGruiec, Mme Martine Flipot, Mme Guylaine L’Heureux, Mme Nathalie Provost, Mme Mona Sinnett et Mme Josée Dupré ainsi que le directeur − Qualité du milieu au Service des infrastructures et gestion des actifs, M. Louis Beauchemin.

Les résultats 2019-2021 sont publiés sur le site www.fleuronsduquebec.com.