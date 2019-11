L’Harmonie des saisons présentera le Messie de Haendel à Boucherville

Le dimanche 8 décembre, à 19 h 30, à l’église Sainte-Famille

Retour attendu de l’Harmonie des saisons à Boucherville qui présentera un classique du temps des fêtes, le Messie de Haendel, le dimanche 8 décembre à l’église Sainte-Famille. Dirigé par le chef Eric Milnes, cet ensemble regroupe 16 musiciens et 20 choristes. Pour ce concert, quatre solistes ont été invités : la soprano Magali Simard-Galdès, la mezzo-soprano Florence Bourget, le ténor Emmanuel Hasler et le baryton Marc Boucher. Il s’agira de la dernière représentation d’une tournée de six villes organisée par le Festival Classica.

L’Harmonie des saisons possède une longue feuille de route depuis sa création en 2010. Elle a eu l’occasion de monter sur les planches de nombreuses scènes, non seulement au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Chili et en Bolivie. Parmi les quelque 150 concerts à son actif, le Messie a déjà figuré au programme dans une salle à New York où le public a la réputation d’être exigeant. « L’accueil avait été fantastique. Nous y retournons cette année pour trois représentations tout de suite après la tournée du Festival Classica. Nous avons de la chance! », mentionne d’un ton enthousiaste Mélisande Corriveau, musicienne et responsable de la direction artistique.

En décembre 2017, ce même ensemble s’est produit à l’église Sainte-Famille où il a également joué le Messie. Il comptait à ce moment-là moins d’artistes en ses rangs, soit 25 musiciens et choristes. Cette fois, avec l’ajout de plusieurs membres, le résultat sera différent. La particularité de l’ensemble demeure toutefois la même : les musiciens utilisent des instruments d’époque ou des reproductions, ce qui apporte une couleur unique au son.

Comme ils se connaissent depuis longtemps, ils ont toujours un grand plaisir à jouer ensemble. « L’énergie du groupe est intéressante; il y a beaucoup d’espace à la créativité », observe Mme Corriveau, co-fondatrice de l’Harmonie des saisons.

Messie

Oeuvre parmi les plus populaires du répertoire de Haendel, le Messie a été composé à Londres en 1741. Il a été écrit pour le temps de Pâques et chanté pour la première fois lors de cette fête. Depuis la mort du compositeur, il est présenté pendant le temps de l’Avent, soit les semaines qui précèdent la fête de Noël, plutôt qu’à Pâques.

Billets : consulter le site festivalclassica.com .