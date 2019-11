Six commerces de détail vont réaliser une campagne promotionnelle numérique pour augmenter leurs ventes d’ici la fin de l’année

La MRC de Marguerite-D’Youville donne l’opportunité à six commerces de détail de réaliser une campagne promotionnelle numérique. Chaque commerce participant va réaliser sa propre campagne promotionnelle numérique adaptée à ses besoins. Une contribution financière d’un montant de 1 500 $ par commerce et de l’accompagnement pour maximiser les résultats sont offerts dans le but d’augmenter l’achalandage autant sur leur site Internet que dans leur boutique.

Les campagnes promotionnelles seront réalisées d’ici le 31 décembre et les commerces se sont engagés à partager les stratégies numérique qu’ils vont utiliser ainsi que leurs résultats. Au début de l’année prochaine, la MRC de Marguerite-D’Youville va diffuser l’information dans le but d’encourager l’ensemble des commerces de la région à investir dans leur stratégie numérique. L’objectif est de partager les types de stratégie numérique qui fonctionne et de démontrer à l’ensemble des commerces de la région la rentabilité d’investir dans une stratégie numérique.

« La réalisation d’activités numériques est une des solutions pour aider les commerces de proximité à s’adapter aux changements d’habitudes des consommateurs. La MRC de Marguerite-D’Youville, par l’entremise de son projet en commerce électronique, est en mesure de supporter les commerces intéressés à réaliser un plan numérique», mentionne Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de la Ville de Sainte-Julie.

Les commerces qui aimeraient obtenir de l’accompagnement pour réaliser leur plan numérique dans le cadre du projet en commerce électronque offert par la MRC de Marguerite-D’Youville sont invités à allez s’inscrire via notre site Internet au www.margueritedyouville.ca/ecommerce/

À propos de l’aide offerte par la MRC Marguerite-D’Youville

L’aide est offerte par la MRC de Marguerite-D’Youville dans le cadre de son projet en commerce électronique. La réalisation de ce projet est possible grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins. Pour plus d’informations sur le projet en commerce électronique, veuillez consulter le www.margueritedyouville.ca/ecommerce/.